Марзалюк предлагает зарабатывать на воде

Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».

Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Калі мы кажам пра экалогію, эканоміку. Тыя ж самыя Эміраты робяць не толькі на нафце грошы, но і на вадзе, і на ўсіх астатніх нюансах. У нас, дапусцім, пітная вада, крыніцы, рэзервуары нашай пітной вады, прычым, высокаякаснай, гэта крыніца, якая практычна невычэрпная. І калісьці ў адной рэкламе казалі, што грошы нельга есці, але на вадзе, у тым ліку, і іншых рэчах можна зарабляць.