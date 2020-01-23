Прямой эфир

Марзалюк предлагает зарабатывать на воде

23 января 2020 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперт высказал мнение в программе «В обстановке мира».

Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Калі мы кажам пра экалогію, эканоміку. Тыя ж самыя Эміраты робяць не толькі на нафце грошы, но і на вадзе, і на ўсіх астатніх нюансах. У нас, дапусцім, пітная вада, крыніцы, рэзервуары нашай пітной вады, прычым, высокаякаснай, гэта крыніца, якая практычна невычэрпная. І калісьці ў адной рэкламе казалі, што грошы нельга есці, але на вадзе, у тым ліку, і іншых рэчах можна зарабляць.

Марзалюк предлагает зарабатывать на воде-1

# Деньги # Экономика # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»
23 января 2020 13:15

Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»

Иван Мамайко: «Налічванне пенсіі у нас вельмі складанае»
23 января 2020 12:12

Иван Мамайко: «Налічванне пенсіі у нас вельмі складанае»

Новости экономики за 22.01.2020
22 января 2020 20:20

Новости экономики за 22.01.2020