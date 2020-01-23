Расширен список налогов, которые можно оплатить через ЕРИП

Новости Беларуси. Те, кто платит подоходный налог в фиксированных суммах, теперь могут сделать это даже не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилась возможность совершать такой платеж через ЕРИП, то есть достаточно смартфона и приложения мобильный банк. Кроме того, посредством АИС «Расчет» подоходный могут оплачивать физлица, не признаваемые резидентами нашей страны, а также те, кому его начислили в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами.