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Расширен список налогов, которые можно оплатить через ЕРИП

23 января 2020 15:06
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Новости Беларуси. Те, кто платит подоходный налог в фиксированных суммах, теперь могут сделать это даже не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилась возможность совершать такой платеж через ЕРИП, то есть достаточно смартфона и приложения мобильный банк. Кроме того, посредством АИС «Расчет» подоходный могут оплачивать физлица, не признаваемые резидентами нашей страны, а также те, кому его начислили в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами.

Больше новостей экономики за 23 января здесь.

# Налоги # Экономика # Сергей Савицкий

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