«Белэнерго» утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электроэнергии

Новости Беларуси. Белэнерго подготовило и утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электрической энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет политику и принципы взаимодействия с потребителями, а также устанавливает общие требования по их обслуживанию. В частности, прописаны организация приема платежей, деятельность справочной службы и даже правила общения с клиентами, а также проведение мониторинга их удовлетворенности. Действовать новый стандарт начнет уже в конце следующей недели, 1 февраля.