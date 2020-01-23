Прямой эфир

«Белэнерго» утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электроэнергии

23 января 2020 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белэнерго подготовило и утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электрической энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет политику и принципы взаимодействия с потребителями, а также устанавливает общие требования по их обслуживанию. В частности, прописаны организация приема платежей, деятельность справочной службы и даже правила общения с клиентами, а также проведение мониторинга их удовлетворенности. Действовать новый стандарт начнет уже в конце следующей недели, 1 февраля.

Больше новостей экономики за 23 января здесь.

# Коммунальное хозяйство # общество # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Теперь можно регистрировать авто в ГАИ по предварительной записи
23 января 2020 14:56

Теперь можно регистрировать авто в ГАИ по предварительной записи

«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР
23 января 2020 14:47

«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново
23 января 2020 14:39

Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново