Теперь можно регистрировать авто в ГАИ по предварительной записи

Новости Беларуси. Для тех, кто ценит свое время или просто не любит стоять в очередях, ГАИ Минской области предложило новую платную услугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти процедуру регистрации автомобиля теперь можно по предварительной записи. Нужно только подать заявку лично или по телефону, после чего в назначенный день предоставить документы, необходимые для регистрации, а также подтверждение оплаты. Стоит такая услуга 10 рублей за одно транспортное средство.