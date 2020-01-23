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Теперь можно регистрировать авто в ГАИ по предварительной записи

23 января 2020 14:56
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Новости Беларуси. Для тех, кто ценит свое время или просто не любит стоять в очередях, ГАИ Минской области предложило новую платную услугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти процедуру регистрации автомобиля теперь можно по предварительной записи. Нужно только подать заявку лично или по телефону, после чего в назначенный день предоставить документы, необходимые для регистрации, а также подтверждение оплаты. Стоит такая услуга 10 рублей за одно транспортное средство.

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# ГАИ # общество # Сергей Савицкий

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