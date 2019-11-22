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АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

22 ноября 2019 13:42
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Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут перемены. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион провел Александр Лукашенко, должно стать историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили предложения по системному решению проблем.

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси-1

Дело в том, что в последние годы отрасль здесь демонстрировала отрицательную динамику. Снижался объем производства продукции, сокращалось поголовье скота, финансовое состояние сельхозорганизаций неудовлетворительное. Все это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности.

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АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси-4

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси-6

Среди участников встречи были высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти. Одно из прозвучавших предложений – создать масштабный холдинг. Подготовлен соответствующий проект указа.

Участники совещания также рассмотрели проблемы в системе управления интеграционными агропромышленными структурами. Их решено было создать несколько лет назад для того, чтобы кардинально улучшить экономику предприятий и повысить благосостояние и уровень жизни сельчан. Ряд организаций присоединили к предприятиям- интеграторам, а единый руководящий центр теперь определяет общие задачи, исходя из интересов всех участников интеграционной структуры.

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси-9

Василий Хамёнок, генеральный директор полоцкой интеграционной структуры:
Сегодня Александр Григорьевич направил, потребовал. Помощь будет осуществлена, немного будут отсрочены наши долговые обязательства. Но это не значит, что мы должны плохо работать. Мы должны работать каждый день еще лучше, спрос будет, контроль, ответственность. Я думаю, все вместе мы через 2-3 года будем иметь совершенно другой результат.

В ходе трехчасового совещания были озвучены проблемы интеграционных структур. Одна из них – долги. Решение главой государства принято. Долги отсрочить, но затем обязательно вернуть. Ответственность исполкомов необходимо усилить, возможности для этого у них есть. А зарплаты для крестьян – повысить. Только потом от людей можно ждать отдачи.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Василий Хамёнок # Фотофакт

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