Сборочное производство белорусских электробусов организуют в Великобритании

Новости Беларуси. В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британское правительство планирует к 2050 году полностью перейти на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов.

Белкоммунмаш имеет опыт производства электробусов для стран с левосторонним движением. Не так давно в Бирмингеме презентовали первый праворульный электробус. Он заинтересовал представителей транспортных операторов и региональных администраций Англии. Сейчас электробус проходит сертификационные испытания для допуска на дороги Великобритании.