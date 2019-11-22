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Сборочное производство белорусских электробусов организуют в Великобритании

22 ноября 2019 15:16
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Новости Беларуси.  В Великобритании заинтересованы в приобретении белорусской техники, поскольку в стране развит рынок транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британское правительство планирует к 2050 году полностью перейти на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов.

Белкоммунмаш имеет опыт производства электробусов для стран с левосторонним движением. Не так давно в Бирмингеме презентовали первый праворульный электробус. Он заинтересовал представителей транспортных операторов и региональных администраций Англии. Сейчас электробус проходит сертификационные испытания для допуска на дороги Великобритании.

Больше новостей экономики за 22 ноября здесь.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

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