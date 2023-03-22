Новости экономики за 22.03.2023

Новости Беларуси. Закредитованность экономик развивающихся стран может спровоцировать новый кризис. Почему эксперты во всем винят американскую валюту? Кредиты на каких условиях и под какие цели смогут получить фермерские хозяйства в этом сезоне? И сколько инвестиционных проектов с участием китайских компаний будет реализовано в 2023 году? Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской. МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ БУДУТ АКТИВНЕЕ СОЗДАВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА Более 100 миллионов долларов вложили китайские инвесторы в реализацию инновационных разработок в Беларуси в 2022 году. С участием компаний из КНР были запущены в работу более 40 проектов. В настоящее время отрабатывается еще порядка 20 перспективных инициатив.

Традиционно центром притяжения китайских и в целом международных инвестиций выступает индустриальный парк «Великий камень». В проект уже вложено свыше 820 миллионов долларов, зарегистрировано 107 резидентов из 15 стран с высокотехнологичными проектами общей стоимостью более миллиарда долларов. ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ НОВЫЙ КРИЗИС Повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки может привести к массовым дефолтам. По прогнозам экспертов, волна невыплат по долгам начнется с развивающихся стран. Причиной кризиса может стать доллар, а точнее высокая закредитованность экономик этих стран. Именно они в 2000-х активно брали займы в американской валюте.

Поскольку ставки тогда были намного ниже, чем сейчас, обслуживание госдолга не представляло проблем. Однако по мере повышения ФРС ставки платить по кредитам становится все сложнее. Эксперты полагают, что, если этот процесс продолжится, у многих заемщиков не останется иного выбора, кроме как объявить дефолт. БМЗ РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ Белорусский металлургический завод расширяет сферу применения биржевых торгов. Сейчас предприятие активно использует площадку для реализации арматуры собственного производства на внутреннем рынке.

При этом на торги выставляются самые востребованные у отечественных потребителей диаметры. В результате с начала года объем продаж уже достиг порядка тысячи тонн, что превышает показатель реализации за весь 2022 год. Белорусские фермерские хозяйства могут рассчитывать на дополнительное финансирование. Подробнее здесь. БЕЛЖД ЗАПУСКАЕТ ПОЕЗДА В АНАПУ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН С 5 мая из Минска и Гомеля начнут ходить поезда в Анапу. Рейсы будут в расписании через день по нечетным числам. Поезда добавили на время летних отпусков. На курорты Краснодарского края круглый год по четным числам в расписании есть поезд из Минска в Адлер через Гомель. На нем можно добраться также в Сочи и Туапсе.