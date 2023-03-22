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Белорусские фермерские хозяйства могут рассчитывать на дополнительное финансирование

22 марта 2023 16:04
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей запустил программу дополнительного финансирования фермерских хозяйств с кредитованием в белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские фермерские хозяйства могут рассчитывать на дополнительное финансирование-1

Предприниматели могут оформить займ на сумму не более 555 тысяч рублей сроком до 5 лет под 5,5 % годовых. Денежные средства предоставляются на строительство, приобретение зданий и оборудования, транспорта, закупку комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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