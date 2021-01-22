Новости экономики за 22.01.2021

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ВЫШЕЛ НА РЫНОК ГЕРМАНИИ

Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии. Несмотря на жесткую конкуренцию, требовательные немецкие потребители отдали предпочтение белорусам. В сентябре 2020 года МПЗ выиграл тендер на поставку четырех подшипников для установки в шахтных вентиляторах. Сумма контракта – 55 тысяч евро.

Минский подшипниковый завод поставляет на экспорт свыше 75 % своей продукции. На долю дальнего зарубежья приходится около 16 % поставок. По объемам поставок на первом месте находится Индия, затем идут Иран, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Также предприятие успешно сотрудничает с партнерами из Европы, поставляя подшипники в Латвию, Польшу, Сербию, Словакию и Болгарию.