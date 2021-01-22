Новости экономики за 22.01.2021
Новости Беларуси. Продукция каких белорусских производителей покорила требовательных немецких потребителей? Какие пустующие здания белорусской глубинки нашли инвестора благодаря электронным торгам? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ВЫШЕЛ НА РЫНОК ГЕРМАНИИ
Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии. Несмотря на жесткую конкуренцию, требовательные немецкие потребители отдали предпочтение белорусам. В сентябре 2020 года МПЗ выиграл тендер на поставку четырех подшипников для установки в шахтных вентиляторах. Сумма контракта – 55 тысяч евро.
Минский подшипниковый завод поставляет на экспорт свыше 75 % своей продукции. На долю дальнего зарубежья приходится около 16 % поставок. По объемам поставок на первом месте находится Индия, затем идут Иран, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Также предприятие успешно сотрудничает с партнерами из Европы, поставляя подшипники в Латвию, Польшу, Сербию, Словакию и Болгарию.
ТРАКТОРЫ BELARUS С ДВИГАТЕЛЕМ CATERPILLAR ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ЕС
Тракторы Belarus прошли сертификационные испытания для выхода на рынок Европейского союза. В ближайшее время будут получены соответствующие документы. В мае 2021-го на завод должны прибыть 100 двигателей Caterpillar, отвечающих европейским экологическим требованиям Stage-5. И уже в июне будет собрана первая партия тракторов для поставки на европейский рынок. Серийное производство планируется начать к концу года.
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ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО НА МИРОВОМ РЫНКЕ РЕКОРДНО ПОДОРОЖАЛО
Пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет. Стоимость фьючерсов на малайзийской бирже достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 %. Малайзия и Индонезия являются основными производителями и экспортерами этого сырья с общей долей рынка в 84 %. Из-за пандемии коронавируса в обеих странах наблюдается дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства и, как следствие, предложения на рынке. Одновременно главные потребители – Китай и Индия – повышают спрос на пальмовое масло.