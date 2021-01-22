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Электронный аукцион на БУТБ: лот «взлетел» почти в 600 раз и другие необычные торги

22 января 2021 15:56
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Новости Беларуси. Имущество более чем на 4 миллиона рублей реализовано на электронной площадке БУТБ. 80 % пришлось на долю недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым дорогим лотом стало построенное в начале ХХ века административное здание в Пинске. Победителю электронных торгов этот объект историко-культурного наследия достался за 533 тысячи рублей. В ходе конкуренции между участниками стоимость нежилого здания в Петрикове увеличилась в 597 раз: с одной базовой величины до 16 тысяч рублей.

Статус самого необычного объекта, нашедшего инвестора благодаря электронным торгам, получил наровлянский дворец Горваттов. Цена продажи одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья составила 53,4 тысячи рублей.

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# Аукционы # Экономика # Наталья Надольская

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