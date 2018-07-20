Новости экономики за 20.07.2018

Новости Беларуси. В белорусско-китайский индустриальный парк Великий камень приходят космические технологии, а белорусам становится значительно проще обзавестись новым автомобилем. Все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусско-китайский индустриальный парк Великий камень приходят космические технологии, а белорусам становится значительно проще обзавестись новым автомобилем. Все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»
Строительство жилья в Беларуси в 2018. Называем интересные цифры
Сколько будет стоить обучение на платном в белорусских вузах в 2018-2019
Кредит на покупку Geely теперь можно взять практически при любой зарплате
Подешевело почти всё: что стоит брать на белорусских продовольственных рынках в конце июля