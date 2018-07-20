Прямой эфир

Новости экономики за 20.07.2018

20 июля 2018 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусско-китайский индустриальный парк Великий камень приходят космические технологии, а белорусам становится значительно проще обзавестись новым автомобилем. Все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 20.07.2018-1

Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»

Строительство жилья в Беларуси в 2018. Называем интересные цифры

Сколько будет стоить обучение на платном в белорусских вузах в 2018-2019

Кредит на покупку Geely теперь можно взять практически при любой зарплате

Подешевело почти всё: что стоит брать на белорусских продовольственных рынках в конце июля

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»
20 июля 2018 15:16

Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»

Строительство жилья в Беларуси в 2018. Называем интересные цифры
20 июля 2018 15:15

Строительство жилья в Беларуси в 2018. Называем интересные цифры

Сколько будет стоить обучение на платном в белорусских вузах в 2018-2019
20 июля 2018 15:13

Сколько будет стоить обучение на платном в белорусских вузах в 2018-2019