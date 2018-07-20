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Подешевело почти всё: что стоит брать на белорусских продовольственных рынках в конце июля

20 июля 2018 15:11
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Новости Беларуси. Ассортимент продовольственных рынков все больше расширяется за счет овощей и фруктов, выращенных в Беларуси. На прилавках появились тыквы и кукуруза, активно торгуют местными яблоками и сливами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дыни и арбузы начинают дешеветь ускоренными темпами. Резко увеличивается количество грибов. Причем кроме популярных лисичек стали появляться подосиновики, подберезовики и боровики. Лисички, которые еще неделю назад продавали по 20 рублей, теперь отдают в два раза дешевле. Говорят, что грибов в лесу много, поэтому снижение цены не последнее. Значительно подешевели овощи. Помидоры, к примеру, стоят в районе 1 рубля за килограмм.

Больше новостей экономики за 20 июля здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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