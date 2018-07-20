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Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»

20 июля 2018 15:16
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Новости Беларуси. Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники презентовала планы по созданию исследовательского центра в индустриальном парке «Великий камень». Будут проработаны и несколько новых совместных предприятий в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корпорация занимается исследованием, проектированием, производством и поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов, различных аппаратов для зондирования глубокого космоса и других космических изделий. Научно-исследовательская и производственная база расположена в крупных городах Китая и впервые расширяется за пределы Поднебесной.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Сергей Савицкий

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