Китайская аэрокосмическая компания планирует стать резидентом «Великого камня»

Новости Беларуси. Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники презентовала планы по созданию исследовательского центра в индустриальном парке «Великий камень». Будут проработаны и несколько новых совместных предприятий в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корпорация занимается исследованием, проектированием, производством и поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов, различных аппаратов для зондирования глубокого космоса и других космических изделий. Научно-исследовательская и производственная база расположена в крупных городах Китая и впервые расширяется за пределы Поднебесной.