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Кредит на покупку Geely теперь можно взять практически при любой зарплате

20 июля 2018 15:12
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Новости Беларуси. Звездный час настал для тех, кто мечтает обзавестись новым автомобилем. Требования к доходам получателей кредитов на покупку Geely стали еще мягче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь их можно получить практически при любой зарплате. Денег дадут, даже если задолженность по действующему займу превысит 40 % от суммы ежемесячного дохода. Кроме того, появилась возможность учитывать совокупный доход членов семьи. При определении максимальной суммы могут быть учтены зарплаты близких родственников. Неизменным осталось одно правило: не менее 40 % стоимости автомобиля покупатель должен накопить сам.

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# Автомобили # Экономика # Сергей Савицкий

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