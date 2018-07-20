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Сколько будет стоить обучение на платном в белорусских вузах в 2018-2019

20 июля 2018 15:13
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Новости Беларуси. Белорусские вузы начали публиковать стоимость обучения для первокурсников на предстоящий учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном по сравнению с 2017 годом цифры не претерпели кардинальных изменений. В абсолютном большинстве учебных заведений практически на всех специальностях, за редким исключением, стоимость обучения находится в диапазоне от 2000 до 2500 рублей для студентов дневной формы и в районе 1000 рублей для заочников.

Больше новостей экономики за 20 июля здесь.

# Высшее образование в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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