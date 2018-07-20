Строительство жилья в Беларуси в 2018. Называем интересные цифры

Новости Беларуси. Более 1,5 миллионов квадратных метров жилья построено в Беларуси с начала 2018 года. Не менее трети объема предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом более 400 тысяч квадратов были построены с использованием государственной поддержки. Причем, как стало известно, адресным субсидированием получили возможность воспользоваться в основном многодетные семьи. Всего же с января сданы в эксплуатацию 19 300 новых квартир. Примерно каждая третья из них – для жителей сельской местности.