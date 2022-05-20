«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):

Что Россия, что Беларусь сегодня занимают достойное место по многим направлениям, даже если взять мировую экономику. И, конечно, то, что сегодня нам так или не так пытаются недопоставить. Мы это очень быстро сможем не 100 %, но в основном выпускать то, что до этого покупали, а все остальное у нас есть.