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«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе

20 мая 2022 16:45
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Новости Беларуси. Курс на развитие регионального сотрудничества. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» начался с презентации продукции лучших гомельских предприятий российским партнерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-форум «Гомель-Брянск». Как регионы развивают кооперацию? Подробнее.

«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе-1

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):
Что Россия, что Беларусь сегодня занимают достойное место по многим направлениям, даже если взять мировую экономику. И, конечно, то, что сегодня нам так или не так пытаются недопоставить. Мы это очень быстро сможем не 100 %, но в основном выпускать то, что до этого покупали, а все остальное у нас есть.

«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Как подчеркивал глава государства, у нас есть мощности, которые остались еще со времен Советского Союза, где мы можем быстро нарастить объемы производства деталей, каких-то комплектующих, которые необходимы и Брянщине, и Российской Федерации, в том числе и Республике Беларусь. Чтобы создавать конечные продукты, быть конкурентоспособными на других рынках.

«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе-7

В рамках форума свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» подписала договор о сотрудничестве с Брянской торгово-промышленной палатой. Главная цель – совместная работа по импортозамещению.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Богомаз # Иван Крупко # Фотофакт

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