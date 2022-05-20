Борис Грызлов: товарооборот между Россией и Беларусью реально растёт, это уже достаточно большой объём

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Важнейший сегодня вопрос – это импортозамещение. И наши регионы, приезжая в Беларусь, привозят с собой списки тех изделий, которые, мы предполагаем, могут быть изготовлены в Беларуси. И мы находим достаточно большое количество совпадений и возможностей. И, наверное, уже в связи с этим и растет товарооборот между Россией и Беларусью. А он реально растет, это уже достаточно большой объем. И, наверное, по году мы выйдем минимум на плюс 30 % по отношению к 2021 году по товарообороту между Россией и Беларусью.