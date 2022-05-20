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Борис Грызлов: товарооборот между Россией и Беларусью реально растёт, это уже достаточно большой объём

20 мая 2022 16:04
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Новости Беларуси. Взаимодействие с регионами России, рост совместного товарооборота и проведение ряда культурно-массовых мероприятий. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Борисом Грызловым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Грызлов: товарооборот между Россией и Беларусью реально растёт, это уже достаточно большой объём-1

Обсудили вопросы сотрудничества в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении и культуре. Не осталось без внимания проведение ряда совместных мероприятий. Отдельной темой встречи стало празднование Дня России. Большой концерт состоится в Минске вечером 11 июня.

Борис Грызлов: товарооборот между Россией и Беларусью реально растёт, это уже достаточно большой объём-4

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Важнейший сегодня вопрос – это импортозамещение. И наши регионы, приезжая в Беларусь, привозят с собой списки тех изделий, которые, мы предполагаем, могут быть изготовлены в Беларуси. И мы находим достаточно большое количество совпадений и возможностей. И, наверное, уже в связи с этим и растет товарооборот между Россией и Беларусью. А он реально растет, это уже достаточно большой объем. И, наверное, по году мы выйдем минимум на плюс 30 % по отношению к 2021 году по товарообороту между Россией и Беларусью.

Борис Грызлов: товарооборот между Россией и Беларусью реально растёт, это уже достаточно большой объём-7

Между Минском и регионами России действует 46 двусторонних соглашений. Города обеих стран установили побратимские отношения.

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Кухарев # Борис Грызлов # Фотофакт

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