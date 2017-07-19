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Новости экономики за 19.07.2017

19 июля 2017 16:33
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Новости Беларуси. Нацбанк сегодня снизил ставку рефинансирования до 12 процентов годовых. С начала года это уже шестое понижение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился до рубля 94 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 24 копеек, за 100 российских дают 3 рубля 29 копеек.

Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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