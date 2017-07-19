Прямой эфир

Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых

19 июля 2017 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снижение ставки рефинансирования - это хорошие новости для тех, кто собирается брать кредит,

и не очень - для тех, кто хочет заработать на депозите в рублях,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых-1

В своей деятельности банки всегда балансируют: нужно соблюдать интересы двух противоположных сторон – вкладчиков и заемщиков.

Инфляция держится на низком уровне.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты.

В совокупности это положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса рубля. Сегодня также понизились и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15 до 14 % годовых.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 19.07.2017
19 июля 2017 16:33

Новости экономики за 19.07.2017

На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный
19 июля 2017 14:54

На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный

Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена до 12%
19 июля 2017 06:18

Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена до 12%