На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный

Новости Беларуси. Работы на Нежинском горно-обогатительных комбинате – это в Любаньском районе – перешли на новый этап. Там начали рушить скважины, причем уникальным способом – глубинной заморозкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делается это так: на глубину 156 метров вводится холодаагент, который создает температуру минус 36 градусов. Происходит это не в один момент – в течение 8 месяцев. Такой метод позволяет не допустить проникновение в шахту воды.

За заморозку отвечает немецкая компания. А сами скважины – их 86 – пробурят белорусы. Площадку для них уже подготовили, теперь берутся за дело.