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Скоро в школу: образовательные учреждения Беларуси готовятся к учебному году

19 июля 2017 16:54
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Новости Беларуси. Образовательные учреждения в стране готовятся к новому учебному году. Косметический ремонт – программа «минимум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро в школу: образовательные учреждения Беларуси готовятся к учебному году-1

Подклеить, подкрасить, докупить оборудование. Например, в Могилевской области на эти цели предусмотрено без малого 13 миллионов рублей бюджетных средств. При необходимости в школах отремонтируют кровли, вставят новые окна, закупят школьные автобусы.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси

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