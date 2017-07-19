Скоро в школу: образовательные учреждения Беларуси готовятся к учебному году

Новости Беларуси. Образовательные учреждения в стране готовятся к новому учебному году. Косметический ремонт – программа «минимум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подклеить, подкрасить, докупить оборудование. Например, в Могилевской области на эти цели предусмотрено без малого 13 миллионов рублей бюджетных средств. При необходимости в школах отремонтируют кровли, вставят новые окна, закупят школьные автобусы.