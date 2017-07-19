Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена до 12%

Новости Беларуси. Доступные деньги – доступные инвестиции. В Беларуси вновь снижена ставка рефинансирования. С этого дня ее размер составляет 12%. Это шестое снижение показателя с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Доступные деньги – доступные инвестиции. В Беларуси вновь снижена ставка рефинансирования. С этого дня ее размер составляет 12%. Это шестое снижение показателя с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Устойчивость на валютном рынке, баланс платежеспособности страны и, конечно, низкий уровень инфляции – все это дает возможность Национальному банку принимать такие решения. Очередное снижение ставки рефинансирования скажется прежде всего на кредитах: они станут доступнее для населения.