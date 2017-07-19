В Национальном аэропорту «Минск» значительно вырос пассажиропоток

Новости Беларуси. На треть с начала года вырос пассажиропоток в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого 2 миллиона человек в статусе пассажиров.

Только в июне – 425 тысяч.

За первый летний месяц из аэропорта вылетели 2323 самолета. А я напомню, что начался следующий этап акции «Налетай», которую «Белавиа» проводит совместно с коммерческим банком. За 20 евро на этой неделе можно улететь из Гродно в Калининград. За 45 – в Милан.