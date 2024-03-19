Новости экономики за 19.03.2024

Российские компании увеличили объем сделок в биржевой торговле с Беларусью. Какая продукция в топе импорта? Насколько увеличились физические объемы белорусского экспорта и в каких регионах отмечен рост промышленного производства?

Об этом и не только в нашем экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 13 %