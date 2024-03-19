Новости экономики за 19.03.2024
Российские компании увеличили объем сделок в биржевой торговле с Беларусью. Какая продукция в топе импорта? Насколько увеличились физические объемы белорусского экспорта и в каких регионах отмечен рост промышленного производства?
Об этом и не только в нашем экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 13 %
Физические объемы белорусского экспорта в январе 2024-го выросли почти на 13 %. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным и составило около 100 миллионов долларов. Это позволило компенсировать снижение экспортных цен – они стали ниже более чем на 9 %. Важная позиция экспорта – белорусская техника. Существенно выросли продажи в странах Азии и Африки.
ЕВРОСОЮЗ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Европейский союз собирается ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Ее размер составит 95 евро за тонну зерновых. Решение Европейской комиссия приведет к увеличению цен как минимум в полтора раза. Кроме того, пошлины в размере 50 % будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. Всего же европейский импорт российской сельхозпродукции составил около четырех миллионов тонн зерна, что составляет 1 % от общего потребления ЕС.
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