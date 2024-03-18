ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 4%

Новости Беларуси. По итогам первых двух месяцев года объем ВВП нашей страны в текущих ценах составил около 35 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го экономика Беларуси показала рост на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драйверами по-прежнему остаются промышленность и торговля. Лидером является машиностроение: изготовление легковых автомобилей увеличилось более чем в 2 раза. А розничный товарооборот вырос на 12,6 %. Это связано с опережающим увеличением реальных доходов населения и сдержанным ростом индекса потребительских цен.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Появился еще один драйвер. Рост в сельском хозяйстве почти 107 %, 106,9. Такой темп роста достигается за счет растениеводства. И уже внутри растениеводства, как ни странно, зимой активно включилось тепличное хозяйство. Это не характерно для нас. Рост по производству продукции по тепличным хозяйствам почти 220 %. Животноводство тоже не отстало, рост почти 106 %. Сельское хозяйство вышло в лидеры зимой по вкладу в ВВП.

Физические объемы белорусского экспорта выросли почти на 13 %. Это позволило компенсировать снижение экспортных цен чуть больше чем на 9 %. Существенно увеличились продажи в страны Азии, Китай и Африку.