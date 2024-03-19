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Совместное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске

19 марта 2024 06:48
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Углубление взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией, развитие товарных рынков лекарственных препаратов – на совместное заседание 19 марта собираются эксперты стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске-1

Представители Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам обсудят несколько тем. В их числе проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств, ход подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел, выполнение дорожной карты по реализации инициатив, представленных главами делегаций в ходе предыдущих встреч. На заседании в Минске также планируется подвести итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2023 году и Совета руководителей статистических служб за последние три года.

# СНГ # Экономика

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