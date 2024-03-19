Совместное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске

Представители Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам обсудят несколько тем. В их числе проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств, ход подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел, выполнение дорожной карты по реализации инициатив, представленных главами делегаций в ходе предыдущих встреч. На заседании в Минске также планируется подвести итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2023 году и Совета руководителей статистических служб за последние три года.