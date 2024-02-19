Новости экономики за 19.02.2024

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Центральное место и сразу 100 квадратных метров – масштаб белорусского стенда на крупнейшей в регионе Персидского залива специализированной выставке Gulfood-2023. В Дубае сейчас находится внушительная белорусская делегация. В первый день работы форума специалисты отмечают большой интерес посетителей выставки к нашим молочке и мясу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укрепить позиции на рынках других стран, подтвердить высокое качество выпускаемой продукции – стратегическая задача для белорусских переработчиков. Крупнейшее ежегодное отраслевое событие на Ближнем Востоке привлекает внимание лидеров индустрии, успешных производителей, импортеров, дистрибьюторов продовольствия, рестораторов, пользуется огромной популярностью у посетителей из стран Персидского залива. На коллективном стенде Belarus – the Taste of Nature представлены крупные производители масла, мяса, молока, напитков. В рамках форума запланирована широкая деловая программа: у нашей делегации будет возможность провести переговоры с покупателями и импортерами из 127 стран.

ВЫРУЧКА «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕВЫСИЛА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

В 1,5 раза по итогам прошлого года увеличилась выручка резидентов индустриального парка «Великий камень» и достигла 1 миллиарда 140 миллионов рублей. В том числе доля выручки, поступившей из-за пределов страны, составила почти треть. Чистая прибыль за прошлый год достигла 69 миллионов рублей и по сравнению с 2022 годом удвоилась. Сегодня в качестве резидентов зарегистрировано 127 компаний из 14 стран мира. Совместные предприятия заняты производством лазерного и медицинского оборудования, информационными и биотехнологиями. Сегодня ставка на рост количества высокотехнологичных компаний в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельхозтехники. И, конечно, выход на рынки третьих стран.