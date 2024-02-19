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Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси самый большой рост за 10 лет

19 февраля 2024 16:54
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Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси самый большой рост за 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евразийский банк развития прогнозирует Беларуси самый большой рост за 10 лет-1

Аналитики межгосударственной структуры констатировали, что поток инвестиций в Беларусь в прошлом году увеличился, потребительский спрос стал одним из факторов роста экономики. В этом году сохраняется сдерживающее влияние ценового регулирования на динамику потребительских цен. ВВП Беларуси в январе этого года вырос на 2,8 % и составил в текущих ценах 18 миллиардов рублей. В целом ВВП государств – участников объединения увеличился почти на 4 % – по итогам прошлого года это самый высокий показатель за последние 10 лет, исключая постпандемийный период. Основу роста обеспечили внутренние драйверы: потребительский спрос, инвестиции, а также адаптация экономик к новым условиям работы.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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