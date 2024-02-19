Получить кредит на покупку товаров в Беларуси станет проще

Дистанционные финансовые услуги в Беларуси получат дальнейшее развитие. Президент подписал Указ, который принесет удобства для их пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, с помощью одного мобильного приложения можно будет распоряжаться счетами или банковскими платежными карточками разных банков, не проходя процедуру аутентификации для каждого из них. Проще станет получить банковский кредит на покупку товаров непосредственно в организациях торговли. Значительно расширятся возможности использования ID-карт. Их обладатели смогут дистанционно получать услуги у любой финансовой организации без посещения.