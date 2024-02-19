Белорусские перевозчики с февраля могут работать в Кыргызстане без разрешений

Развитие рынков стран Средней Азии делает их все более популярными среди предпринимателей и туристов. Тот же самый безразрешительный принцип действует и для перевозчиков из Кыргызстана, выполняющих доставку в нашу страну или следующих транзитом. Беларусь также договорилась о безразрешительных перевозках с Ираном. Ведутся переговоры об исключении «дозволов» с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Сирией. При этом с Россией двусторонние и транзитные перевозки грузов уже осуществляются без разрешений, а с этого года начинается поэтапный отказ от них в третьи страны через Россию.

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