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Белорусские перевозчики с февраля могут работать в Кыргызстане без разрешений

19 февраля 2024 16:54
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Белорусские компании смогут возить грузы и пассажиров в Кыргызстан без разрешений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские перевозчики с февраля могут работать в Кыргызстане без разрешений -1

Развитие рынков стран Средней Азии делает их все более популярными среди предпринимателей и туристов. Тот же самый безразрешительный принцип действует и для перевозчиков из Кыргызстана, выполняющих доставку в нашу страну или следующих транзитом. Беларусь также договорилась о безразрешительных перевозках с Ираном. Ведутся переговоры об исключении «дозволов» с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Сирией. При этом с Россией двусторонние и транзитные перевозки грузов уже осуществляются без разрешений, а с этого года начинается поэтапный отказ от них в третьи страны через Россию.

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# Беларусь-Кыргызстан # Экономика # Наталья Надольская

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