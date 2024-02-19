Роман Головченко встретился с Президентом Республики Сербской

Экономическая составляющая стала предметом разговора Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины в белорусском правительстве. Туда он направился после переговоров с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко подчеркнул, что в непростой геополитической обстановке именно открытость к диалогу и взаимное доверие являются основным стимулом для развития двустороннего сотрудничества, в том числе в реализации кооперационных проектов. Ранее мы уже поставляли тракторы в республику и можем существенно нарастить объемы. Там заинтересованы в приобретении нашей техники и готовы предоставлять своим аграриям на ее приобретение субсидию, покрывающую до 60 % стоимости. Во время встречи не осталась без внимания и тема сотрудничества в медицине. К сожалению, это направление подверглось санкциям со стороны западных стран.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Европейский истеблишмент ввел незаконные санкции против нашей страны, которые охватывают в том числе и сферу медицины, к сожалению. Мы также хорошо знаем, что благодаря вашей твердой позиции Босния и Герцеговина не является участником санкционного режима в отношении Республики Беларусь. Мы это хорошо знаем и ценим.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов, в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. У нас достаточно друзей по ту сторону границы, с которыми нам комфортно и удобно работать. Республика Сербская не исключение. Ее представителей пригласили поучаствовать в предстоящей специализированной выставке «Белагро» в июне и в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме – в сентябре.