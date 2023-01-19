Новости экономики за 19.01.2023

Новости Беларуси. Белорусская экономика держит санкционный удар и противостоит беспрецедентному давлению внешних факторов. В Минэкономики подвели предварительные итоги развития производственной сферы страны. По данным профильного ведомства, Беларусь может завершить начавшийся год с ростом ВВП, который обозначил Президент. Необходимые условия для этого созданы. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА В 2022 ГОДУ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЛАСЬ

Сельское хозяйство в 2022 году смогло достичь значительного прироста экспорта. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за год увеличилось на 3,6 % до 31,8 миллиарда рублей. Последние четыре месяца плюсовала промышленность, особенно наши флагманы. Хорошие показатели продемонстрировали пищевая промышленность и деревообработка. Неплохо завершился год с точки зрения финансовых показателей. Промышленность плюсует, особенно флагманы. Дмитрий Ярошевич об экономических итогах 2022-го для Беларуси.