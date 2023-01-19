Новости экономики за 19.01.2023
Новости Беларуси. Белорусская экономика держит санкционный удар и противостоит беспрецедентному давлению внешних факторов. В Минэкономики подвели предварительные итоги развития производственной сферы страны. По данным профильного ведомства, Беларусь может завершить начавшийся год с ростом ВВП, который обозначил Президент. Необходимые условия для этого созданы.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА В 2022 ГОДУ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЛАСЬ
Сельское хозяйство в 2022 году смогло достичь значительного прироста экспорта. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за год увеличилось на 3,6 % до 31,8 миллиарда рублей. Последние четыре месяца плюсовала промышленность, особенно наши флагманы. Хорошие показатели продемонстрировали пищевая промышленность и деревообработка. Неплохо завершился год с точки зрения финансовых показателей.
Промышленность плюсует, особенно флагманы. Дмитрий Ярошевич об экономических итогах 2022-го для Беларуси.
Что касается планов на 2023 год, сформированы все необходимые условия, чтобы заданный главой государства параметр роста ВВП на 3,8 % был выполнен. Экономическая политика будет направлена на переориентацию экспортных потоков и построение новых транспортно-логистических маршрутов, развитие производственной кооперации в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, реализацию программ по импортозамещению, перестройку системы расчетов.
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