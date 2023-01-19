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В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом

19 января 2023 16:47
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Новости Беларуси. Разблокировать банковскую карточку после неверного набора ПИН-кода станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом-1

Банковский процессинговый центр запустил новый сервис. Для разблокировки надо позвонить с личного номера мобильного, который указан в анкете банка при оформлении карточки, на телефон автоматизированной службы и ввести последние четыре цифры номера карточки. Поэтому так важно достоверно указывать и своевременно обновлять информацию о номерах мобильных телефонов в базе данных банка.

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# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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