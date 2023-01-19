В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом

Новости Беларуси. Разблокировать банковскую карточку после неверного набора ПИН-кода станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковский процессинговый центр запустил новый сервис. Для разблокировки надо позвонить с личного номера мобильного, который указан в анкете банка при оформлении карточки, на телефон автоматизированной службы и ввести последние четыре цифры номера карточки. Поэтому так важно достоверно указывать и своевременно обновлять информацию о номерах мобильных телефонов в базе данных банка.

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