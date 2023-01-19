Беларусь и Россия завершили ратификацию договора по косвенным налогам

Беларусь завершила ратификацию договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из 28 союзных программ, напомним, подразумевает интеграцию в налоговой сфере. Система налогообложения любого государства состоит из прямых и косвенных налогов. Прямые – это в том числе подоходный, налог на прибыль, на недвижимость. Основу косвенных налогов составляют НДС и акцизы. Их ключевая задача – пополнение бюджета и защита внутреннего рынка и национальных производителей от иностранной конкуренции. Таким образом, договор с Россией позволит синхронизировать подходы по проведению налоговой политики в части косвенного налогообложения.

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