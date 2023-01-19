В Беларуси выпустили книгу о налоговой грамотности для детей

Новости Беларуси. В стране выпустили книгу по налоговой грамотности для детской аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализовать проект помогли социологические исследования, которые провело Министерство по налогам и сборам. Сотрудничали и с различными общественными организациями, в том числе Ассоциацией налогоплательщиков. В перспективе еще появятся книги, предназначенные для студентов и взрослой аудитории. Все для того, чтобы повысить налоговую грамотность в обществе.

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