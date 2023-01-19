Прямой эфир

В Беларуси выпустили книгу о налоговой грамотности для детей

19 января 2023 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране выпустили книгу по налоговой грамотности для детской аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выпустили книгу о налоговой грамотности для детей-1

Реализовать проект помогли социологические исследования, которые провело Министерство по налогам и сборам. Сотрудничали и с различными общественными организациями, в том числе Ассоциацией налогоплательщиков. В перспективе еще появятся книги, предназначенные для студентов и взрослой аудитории. Все для того, чтобы повысить налоговую грамотность в обществе.

Больше новостей экономики за 19 января читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Россия завершили ратификацию договора по косвенным налогам
19 января 2023 16:47

Беларусь и Россия завершили ратификацию договора по косвенным налогам

В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом
19 января 2023 16:47

В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом

Новости экономики за 19.01.2023
19 января 2023 16:47

Новости экономики за 19.01.2023