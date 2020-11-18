Новости экономики за 18.11.2020

Новости Беларуси. Почему необходимо упростить сферу регистрации и лицензирования медицинских изделий? В каких странах Беларусь представит свою продукцию в 2021 году и сколько средств направят на обустройство военных городков? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ МАГАЗИНАМ ИМЕТЬ В ПРОДАЖЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует всем магазинам с 18 ноября иметь в ассортиментном перечне средства индивидуальной защиты: от масок и перчаток до всех видов антисептиков.

МАРТ порекомендовал производителям и поставщикам организовать их бесперебойную поставку в торговые объекты, а при необходимости увеличить производство этих товаров.

Государствам – участникам СНГ необходимо упростить сферу регистрации и лицензирования медицинских изделий. Об этом заявили представители Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Спрос на медицинские изделия в странах Содружества во многом зависит от импорта. Очевидна необходимость поддержки отечественных производителей. Из-за разницы в названии один и тот же товар при закупке приходится сертифицировать заново. Изменения в регистрации позволят упростить процесс поставок и помогут сэкономить бюджетные средства в странах СНГ.