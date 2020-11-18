Новости экономики за 18.11.2020
Новости Беларуси. Почему необходимо упростить сферу регистрации и лицензирования медицинских изделий? В каких странах Беларусь представит свою продукцию в 2021 году и сколько средств направят на обустройство военных городков? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МАРТ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ МАГАЗИНАМ ИМЕТЬ В ПРОДАЖЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует всем магазинам с 18 ноября иметь в ассортиментном перечне средства индивидуальной защиты: от масок и перчаток до всех видов антисептиков.
МАРТ порекомендовал производителям и поставщикам организовать их бесперебойную поставку в торговые объекты, а при необходимости увеличить производство этих товаров.
Государствам – участникам СНГ необходимо упростить сферу регистрации и лицензирования медицинских изделий. Об этом заявили представители Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Спрос на медицинские изделия в странах Содружества во многом зависит от импорта. Очевидна необходимость поддержки отечественных производителей. Из-за разницы в названии один и тот же товар при закупке приходится сертифицировать заново. Изменения в регистрации позволят упростить процесс поставок и помогут сэкономить бюджетные средства в странах СНГ.
До 2025 года 83,9 миллиона рублей потратят на обустройство военных городков
ЦЕНА БИТКОИНА ПРЕВЫСИЛА 18 000 ДОЛЛАРОВ ВПЕРВЫЕ С ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Курс биткоина впервые с декабря 2017 года преодолел отметку 18 тысяч долларов. В 2020 году биткоин подорожал более чем вдвое. Bloomberg объясняет успех криптовалюты повышенным интересом со стороны Уолл-стрит: американская холдинговая компания летом запустила биткоин-фонд, а известные фондовые менеджеры стали сторонниками криптовалюты. Кроме того, в октябре PayPal заявил, что позволит пользователям хранить и использовать криптовалюту на своей платформе.
В 2021 ГОДУ БЕЛАРУСЬ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ В ЗИМБАБВЕ, СИНГАПУРЕ, РОССИИ
В следующем году Беларусь продемонстрирует свои достижения в Зимбабве, Сингапуре и России. Правительство утвердило план национальных выставок в иностранных государствах. Весной наши экспозиции будут представлены на международной туристической выставке в Берлине, выставке продуктов питания и напитков в Сингапуре и торговой выставке в Зимбабве. Также национальные стенды установят на таких форумах, как Международная строительная выставка в Бирмингеме и выставка импорта в Шанхае.
БЖД ПУСТИТ 70 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов в сообщении внутри страны на новогодние и рождественские праздники. Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Гродно – Кричев – Коммунары.