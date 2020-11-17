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Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?

17 ноября 2020 12:37
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Новости Беларуси. Тихоня, Пурга, Даша. Там у нас Алёнка, Незнайка, Чернушка. По всему видно, что относятся к бурёнкам здесь с любовью. У каждой своя кличка. Но самое главное достижение хозяйства – за короткий срок надои здесь удалось увеличить на целых два килограмма. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-1

Ставку сделали на разведение высокопродуктивного стада и модернизацию. Чем лучше условия содержания животных, тем выше качество молока. А молоко для хозяйства – как белое золото. 

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-4

Игорь Ксендзов, директор ОАО «Старосельское»:
Сделали упор на осеменение скота, это тоже немаловажный фактор в производстве молока, а может быть и ключевой. Производили замену оборудования, молокопроводов. Все нацелено на то, чтобы получать высокое качество молока. Мы сейчас строим телятник на 240 голов, новый, современный, было закуплено оборудование – и молочное такси, и пастеризаторы, чтобы обеспечить сохранность телят. Как я говорю: молоко должно работать на молоко, поэтому мы пускаем его на модернизацию, на животных, на содержание, чтобы в последующем получать ещё больше продукции.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-7

С надоями стали расти и доходы. Освободившиеся средства руководитель отправляет на развитие хозяйства и зарплаты. Поначалу пришлось сыграть роль антикризисного управляющего: оптимизировать коллектив на треть, если не больше. Каждый должен заниматься своим делом. Зато и заработки удалось поднять. И если старшее поколение сразу недоверчиво присматривалось к молодому руководителю, сейчас привыкли. Тем более, на ферме он частый гость. Говорит, вечерами как на зоотерапию приезжает.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-10

Каждый день на ферме к нам приезжает, не забывает нас.

Тем временем, уже нужно спешить дальше. Отправляемся на мехдвор. Всю технику Игорь Николаевич не просто знает, лично обкатал и даже внёс свою лепту в намолот этого года.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-13

Игорь Ксендзов:
Свой бункер я намолотил в этом году. Интересно, конечно. Чтобы понимать, как всё устроено, нужно прочувствовать, тогда многие вещи становятся более понятными.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-16

Это сейчас вся техника стоит как под линеечку. При первом взгляде на мехдвор новому директору казалось навести здесь порядок непроходимым квестом. Но подход найти удалось.

Яна Шипко, корреспондент:
Большой у вас парк техники?

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-19

Игорь Ксендзов:
Восемь энергонасыщенных тракторов в хозяйстве, десять зерноуборочных комбайнов. Всего – 35 тракторов разных модификаций. Средний такой парк.

– Тяжело всё держать в порядке круглый год?
– Постепенно решаем поставленные задачи. Для примера – когда идет уборка зерновых, заранее готовятся комбайны, когда идет кормозаготовка, своевременно готовится техника на кормозаготовку. Этот процесс беспрерывный, постоянно где-то ремонт, подготовка, чтобы все соответствовало, было в состоянии. Самое важное: 90% успеха в любом деле – это своевременная готовность техники. Если техника не подведет, то все хорошо, все можно делать.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-22



– Сейчас это вы уже на зиму законсервировали?
– Да, сейчас происходит консервация техники на зиму, всё смазывается, укутывается, узлы, агрегаты осматриваются, что-то меняется, что-то будет позже меняться в процессе зимнего ремонта. По одной единице мы загоняем в ангар, чиним, ремонтируем, готовим к будущему сезону. Сезон 2020 удался неплохой – намолотили зерна на 1200 больше прошлого года. В 2021 рассчитываем получить не меньше.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-24



– Вот обратила внимание, колеса такие золотистые, серебряные, это специальный раствор какой-то?
– Это специальная краска, она наносится, чтобы резина не трескалась в зимний период.
– Ничего себе! Это ваше ноу-хау?
– Раньше белили известью, но краска лучше, лучше сохранность резины, практикуем такое.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-26



– В представлении обывателей, казалось бы, уборочная позади, полевые работы закончились. Но расслабляться нельзя?
– Расслабляться не приходится, не то, что нельзя, у нас пока есть зимнее время, чтобы подготовить технику к выходу на весенние работы. Как подготовим, так и сработаем.  
– То есть в сельском хозяйстве буквально «готовь сани летом».
– Да, согласен, в буквальном смысле этого слова.

Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?-28

Впрочем, часть техники ещё работает. В хозяйстве идёт подъём зяби и внесение органики на поля.

Игорь Ксендзов:
Пришлось вникать самому, чтобы понимать, что это такое и как этим управлять. Понимать, где что посеять, вспахать, какие культуры, почему эти культуры здесь, какие удобрения под них нужно внести.

До прихода на должность и корову так близко не видел. Молодой директор хозяйства о том, почему сменил город на село (подробности здесь).

# Сельское хозяйство # Экономика # Игорь Ксендзов # Яна Шипко # Фотофакт

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