Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?

Новости Беларуси. Тихоня, Пурга, Даша. Там у нас Алёнка, Незнайка, Чернушка. По всему видно, что относятся к бурёнкам здесь с любовью. У каждой своя кличка. Но самое главное достижение хозяйства – за короткий срок надои здесь удалось увеличить на целых два килограмма. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ставку сделали на разведение высокопродуктивного стада и модернизацию. Чем лучше условия содержания животных, тем выше качество молока. А молоко для хозяйства – как белое золото.

Игорь Ксендзов, директор ОАО «Старосельское»:

Сделали упор на осеменение скота, это тоже немаловажный фактор в производстве молока, а может быть и ключевой. Производили замену оборудования, молокопроводов. Все нацелено на то, чтобы получать высокое качество молока. Мы сейчас строим телятник на 240 голов, новый, современный, было закуплено оборудование – и молочное такси, и пастеризаторы, чтобы обеспечить сохранность телят. Как я говорю: молоко должно работать на молоко, поэтому мы пускаем его на модернизацию, на животных, на содержание, чтобы в последующем получать ещё больше продукции.

С надоями стали расти и доходы. Освободившиеся средства руководитель отправляет на развитие хозяйства и зарплаты. Поначалу пришлось сыграть роль антикризисного управляющего: оптимизировать коллектив на треть, если не больше. Каждый должен заниматься своим делом. Зато и заработки удалось поднять. И если старшее поколение сразу недоверчиво присматривалось к молодому руководителю, сейчас привыкли. Тем более, на ферме он частый гость. Говорит, вечерами как на зоотерапию приезжает.

Каждый день на ферме к нам приезжает, не забывает нас. Тем временем, уже нужно спешить дальше. Отправляемся на мехдвор. Всю технику Игорь Николаевич не просто знает, лично обкатал и даже внёс свою лепту в намолот этого года.

Игорь Ксендзов:

Свой бункер я намолотил в этом году. Интересно, конечно. Чтобы понимать, как всё устроено, нужно прочувствовать, тогда многие вещи становятся более понятными.

Это сейчас вся техника стоит как под линеечку. При первом взгляде на мехдвор новому директору казалось навести здесь порядок непроходимым квестом. Но подход найти удалось. Яна Шипко, корреспондент:

Большой у вас парк техники?

Игорь Ксендзов:

Восемь энергонасыщенных тракторов в хозяйстве, десять зерноуборочных комбайнов. Всего – 35 тракторов разных модификаций. Средний такой парк. – Тяжело всё держать в порядке круглый год?

– Постепенно решаем поставленные задачи. Для примера – когда идет уборка зерновых, заранее готовятся комбайны, когда идет кормозаготовка, своевременно готовится техника на кормозаготовку. Этот процесс беспрерывный, постоянно где-то ремонт, подготовка, чтобы все соответствовало, было в состоянии. Самое важное: 90% успеха в любом деле – это своевременная готовность техники. Если техника не подведет, то все хорошо, все можно делать.





– Сейчас это вы уже на зиму законсервировали?

– Да, сейчас происходит консервация техники на зиму, всё смазывается, укутывается, узлы, агрегаты осматриваются, что-то меняется, что-то будет позже меняться в процессе зимнего ремонта. По одной единице мы загоняем в ангар, чиним, ремонтируем, готовим к будущему сезону. Сезон 2020 удался неплохой – намолотили зерна на 1200 больше прошлого года. В 2021 рассчитываем получить не меньше.





– Вот обратила внимание, колеса такие золотистые, серебряные, это специальный раствор какой-то?

– Это специальная краска, она наносится, чтобы резина не трескалась в зимний период.

– Ничего себе! Это ваше ноу-хау?

– Раньше белили известью, но краска лучше, лучше сохранность резины, практикуем такое.





– В представлении обывателей, казалось бы, уборочная позади, полевые работы закончились. Но расслабляться нельзя?

– Расслабляться не приходится, не то, что нельзя, у нас пока есть зимнее время, чтобы подготовить технику к выходу на весенние работы. Как подготовим, так и сработаем.

– То есть в сельском хозяйстве буквально «готовь сани летом».

– Да, согласен, в буквальном смысле этого слова.