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До 2025 года 83,9 миллиона рублей потратят на обустройство военных городков

18 ноября 2020 15:21
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Новости Беларуси. В стране утверждена первая государственная программа по благоустройству военных городков на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из республиканского бюджета выделят почти 84 миллиона рублей. Деньги направят на ремонт казарм, учебно-материальной базы, медпунктов, ограждения территории военных городков и другую инфраструктуру.

На 2021 год выделено 15 миллионов рублей. Расходы на военные городки остаются примерно на уровне предыдущих двух лет.

Больше новостей экономики за 18 ноября здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Наталья Надольская

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