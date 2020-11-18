До 2025 года 83,9 миллиона рублей потратят на обустройство военных городков

Новости Беларуси. В стране утверждена первая государственная программа по благоустройству военных городков на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из республиканского бюджета выделят почти 84 миллиона рублей. Деньги направят на ремонт казарм, учебно-материальной базы, медпунктов, ограждения территории военных городков и другую инфраструктуру.

На 2021 год выделено 15 миллионов рублей. Расходы на военные городки остаются примерно на уровне предыдущих двух лет.