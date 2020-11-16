«Предложить людям понятный, комфортный и незатратный способ». Александр Лукашенко поручил разобраться с вопросами дорожного сбора

Новости Беларуси. Окончательное решение по вопросам дорожного сбора примут правительство и парламент. Такую задачу сегодня, 16 ноября, поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александру Лукашенко доложили о том, как идет работа по поиску механизма уплаты транспортного налога. Этот вопрос беспокоит водителей последние несколько лет. Автолюбителей не устраивает привязка госпошлины к техосмотру и сумма платежа. Президент поручил правительству и депутатам найти решение оперативно и с учетом обратной связи. Варианты устранения дорожной дилеммы – в репортаже Ксении Худолей.

Дорожный налог – нерешенный вопрос с приличным сроком давности. Объяснить такое положение дел несложно. Механизм сбора пошлины за допуск авто на дороги страны – непростая головоломка. Он должен быть негромоздким и справедливым, при этом не ударить по госбюджету и не оставить водителей с пустым карманом. Рассмотреть новые подходы к уплате сбора предполагалось сегодня на совещании у Президента. Однако к тому, как начнется этот разговор, кажется, готовы были не все. Александр Лукашенко: общество хочет перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях, как выход из этого – изменения в Конституцию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сказал, что готов вас выслушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы. Вот и все распределение полномочий в данном вопросе. Дальше – больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Потому что вопросов острых для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно понимаете и знаете, что принимал их в основном Президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без решений их страны быть не может. Александр Лукашенко: один ездит с утра до ночи по этим дорогам, а другой два раза в год, а платят практически одинаково Закрыть дорожный «гештальт» Александр Лукашенко поручил правительству и парламенту. Именно в адрес народных избранников поступают обращения автовладельцев. Свои предложения депутатам и сенаторам водители высказывают на личных приемах и по телефону. А потому весьма логично аккумулировать общественное мнение, привлечь экспертов и выбрать подходящий для белорусов вариант дорожного налога.

Александр Лукашенко:

Мы когда вводили ее, ставилась цель привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей. Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек. Если мы хотим ездить, перемещаться по хорошим дорогам, нужны деньги на содержание этих дорог – на ремонт и строительство новых. Нам предстоит определиться по ключевому вопросу: как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развития наших дорог. То есть мы можем загнуть такую цену, что люди просто платить не смогут. Поэтому понятно, что надо установить справедливый порядок.

Белорусы говорят о дорожном сборе уже шесть лет кряду. Ровно с тех пор, как его ввели в 2014 году и привязали к не менее обязательной процедуре – прохождению техосмотра. Претензии у водителей прежде всего вызывает сумма, которую приходится единовременно внести и за техосмотр, и за допуск к дорожному движению. Мнения, как сделать лучше, бытуют разные. Прежде всего отвязка от техосмотра, оплата по частям. Кто-то считает хорошим вариантом включение налога в стоимость топлива.

Если по месяцам, то можно, да. Потому что пенсионерам удобнее пользоваться как в дачном или летнем режиме. Ну, бензин, я думаю, это глупости, если только по месяцам включать. Я считаю, что дорожный сбор надо отменить. Во-первых, у нас увеличится прохождение технических осмотров, потому что в данный момент на дорогах Республики Беларусь ездят машины без техосмотра, потому что не платят налог. Станции будут загружены, как раньше, когда по 50-70 машин было в день, а не так, как сейчас – по 15-20. Безопасность транспортных средств в этом плане намного будет лучше, эффективнее.

Народная дискуссия, каким же все-таки должен быть справедливый механизм оплаты госпошлины за допуск авто «на дороги», пока продолжается. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – в среднем 10 %. Хотя за это время появились и бонусы в прохождении техосмотра: убрали медсправку и талон. Но ключевой пункт – госпошлина – останавливает многих автовладельцев. И такая картина на станциях ТО сейчас не редкость.

Вчера на этой станции линии прошли всего 8 машин, сегодня до обеда – 6.

Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:

Падение гостехосмотра составляет 37 % – это общереспубликанское падение. 40%-ный рубеж уже перешагнули такие области, как Брестская, Гродненская и Минская. Но я хочу оговориться сразу, что это цифры по отношению к прошлому году. Если заглянуть вглубь, каждый год с 2014-го мы имеем потерю по гостехосмотрам более 10 %, то вполне возможно и вполне вероятно, что на данный момент это падение составляет 50, а может и 60 %. Вот такая у нас ситуация с гостехосмотром. Она наглядно видна на данный момент на линии, которая принимает все виды и категории транспортных средств – нет ни одного транспортного средства.

Автолюбители и сами понимают: платить штрафы и дальше – не вариант. Тем более претензий к качеству и комфорту наших дорог нет. В их строительство и модернизацию страна инвестирует приличные деньги. Осталось только разобраться с дорожным сбором, да так, чтобы итог устроил все стороны.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Продолжают поступать обращения граждан. Вопрос, который люди поднимают, – включить вот эту госпошлину в стоимость моторного топлива. Плюсы, конечно –это простота вроде бы: чем больше покупаешь топлива, тем больше платишь; это справедливость, это одинаково для иностранных граждан, которые едут, будут платить. Но вместе с тем есть и ряд негативных моментов – одновременное резкое повышение цен на топливо моторное. Будет разница в ценах между стоимостью топлива в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Третий, безусловно, раз мы заложим цену в топлива вот эту прибавку, будем говорить, это скажется и на инфляции, удорожает и другие товары. Поэтому вопрос, над которым надо еще серьезно подумать.

Вот и Президент сегодня отметил: окончательное решение по этому вопросу должно быть оптимальным для экономики, понятным и комфортным для людей. А еще достаточно оперативным. Роман Головченко о механизме уплаты транспортного налога: самое главное, чтобы он был собираемым