Новости экономики за 18.09.2019

Новости Беларуси. Более 43 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета на завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областные бюджеты получат кредиты и предоставят займы организациям перерабатывающей промышленности. Больше всего бюджетных денег выделят Витебской области – 12,5 миллиона рублей. Минская область получит 6,7 миллиона рублей. Указом Президента предусмотрено, что за пользование кредитными средствами будет взиматься ставка в размере 3% годовых. Возвращать основной долг области начнут с января 2021 года.

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