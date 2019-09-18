«Уникальная площадка для обмена опытом». Какие проекты представили бизнесмены на промышленно-инвестиционном форуме в Минске
Новости Беларуси. Предпринимательский марафон. Сразу три крупные деловые встречи состоялись 18 сентября в Минске. На полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума встретились бизнесмены из Беларуси, Индии, Японии и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждая из сторон представила свои последние разработки. Так, Индию интересуют проекты в области бумажной промышленности, туризме, IT и автомобилестроении. К слову, в эту страну скоро отправятся белорусские электробусы и почти 200 самосвалов.
Япония пока изучает потенциал отечественного рынка. А вот Словакия уже готова к совместным проектам в области сельского хозяйства.
Традиционное производство и проекты будущего: 230 предприятий участвуют в промышленно-инвестиционном форуме в Минске
Маниш Кумар, заместитель директора Конфедерации индийской промышленности:
Это уникальная площадка для обмена опытом в сфере высоких технологий. Нам они очень интересны. Буквально только что прошли переговоры с вашими учеными. Они разработали технологию «умного подшипника». Это только один пример, а их много, где мы хотели бы сотрудничать.
Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:
Создание совместного предприятия по сельскому хозяйству, это в районе 30-60 тысяч гектаров. Инвестор готов. Если это нам удастся, это будет самая большая словацкая инвестиция – 15-18-20 млн евро.
Иван Фишер, предприниматель (Словакия):
Здесь, в Беларуси, работаем мы, открываем бизнес. Нам здесь у вас нравится, все хорошо.
Сегодня также было подписано соглашение о сотрудничестве между строительными компаниями Словакии и Беларуси. Еще один совместный проект двух стран – в кондитерской сфере – можно было попробовать на вкус.