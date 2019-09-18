«Уникальная площадка для обмена опытом». Какие проекты представили бизнесмены на промышленно-инвестиционном форуме в Минске

Новости Беларуси. Предпринимательский марафон. Сразу три крупные деловые встречи состоялись 18 сентября в Минске. На полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума встретились бизнесмены из Беларуси, Индии, Японии и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая из сторон представила свои последние разработки. Так, Индию интересуют проекты в области бумажной промышленности, туризме, IT и автомобилестроении. К слову, в эту страну скоро отправятся белорусские электробусы и почти 200 самосвалов. Япония пока изучает потенциал отечественного рынка. А вот Словакия уже готова к совместным проектам в области сельского хозяйства. Традиционное производство и проекты будущего: 230 предприятий участвуют в промышленно-инвестиционном форуме в Минске

Маниш Кумар, заместитель директора Конфедерации индийской промышленности:

Это уникальная площадка для обмена опытом в сфере высоких технологий. Нам они очень интересны. Буквально только что прошли переговоры с вашими учеными. Они разработали технологию «умного подшипника». Это только один пример, а их много, где мы хотели бы сотрудничать.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

Создание совместного предприятия по сельскому хозяйству, это в районе 30-60 тысяч гектаров. Инвестор готов. Если это нам удастся, это будет самая большая словацкая инвестиция – 15-18-20 млн евро.