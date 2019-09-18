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В белорусских магазинах теперь появятся бумажные упаковочные пакеты

18 сентября 2019 18:04
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Новости Беларуси. Очередная мера в борьбе с пластиком. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало магазины продавать бумажные пакеты и посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В белорусских магазинах теперь появятся бумажные упаковочные пакеты-1

В перечень товаров, которые обязательно должны присутствовать на полках магазинов, теперь включены пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги. Причем в торговом объекте должно быть представлено от одного до четырех наименований таких товаров.

В белорусских магазинах теперь появятся бумажные упаковочные пакеты-4

Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли:
Минимизировано количество видов полиэтиленовой упаковки, размещены заказы на изготовление бумажных пакетов, которые будут использованы в продовольственной торговле. В основном для упаковки хлебобулочных изделий, творога, овощей и фруктов.

Новости экономики за 18 сентября читайте здесь

# Экология # Экономика # Павел Ельканович # Фотофакт

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