В белорусских магазинах теперь появятся бумажные упаковочные пакеты

Новости Беларуси. Очередная мера в борьбе с пластиком. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало магазины продавать бумажные пакеты и посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная мера в борьбе с пластиком. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало магазины продавать бумажные пакеты и посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В перечень товаров, которые обязательно должны присутствовать на полках магазинов, теперь включены пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги. Причем в торговом объекте должно быть представлено от одного до четырех наименований таких товаров.
Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли:
Минимизировано количество видов полиэтиленовой упаковки, размещены заказы на изготовление бумажных пакетов, которые будут использованы в продовольственной торговле. В основном для упаковки хлебобулочных изделий, творога, овощей и фруктов.
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