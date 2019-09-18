В белорусских магазинах теперь появятся бумажные упаковочные пакеты

Новости Беларуси. Очередная мера в борьбе с пластиком. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало магазины продавать бумажные пакеты и посуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечень товаров, которые обязательно должны присутствовать на полках магазинов, теперь включены пакеты, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги. Причем в торговом объекте должно быть представлено от одного до четырех наименований таких товаров.