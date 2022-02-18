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Новости экономики за 18.02.2022

18 февраля 2022 19:48
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Новости Беларуси. Как Беларусь намерена продвигать продукцию своих предприятий на румынский рынок? Где самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС? Почему на въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 18.02.2022-1

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ РУМЫНСКИЙ ПОРТ В КОНСТАНЦЕ  

Беларусь намерена задействовать румынский морской порт в Констанце для продвижения продукции белорусских предприятий на румынский рынок и экспорта в третьи страны. Констанца – это морские ворота Румынии. Там расположен второй по величине порт на Черном море. Там же протекает Дунай – самая длинная река на территории ЕС. Связан порт и с железной дорогой. Напомним, Беларусь выбрала стратегию переориентации товарных потоков в порты дружественных государств.   

Новости экономики за 18.02.2022-4

НА АУКЦИОНЕ ПРОДАДУТ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОЛУБЫХ БРИЛЛИАНТОВ  

Sothbey’s выставит на торги драгоценный ярко-синий бриллиант весом в 15 карат (подробности здесь).  

Новости экономики за 18.02.2022-7

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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