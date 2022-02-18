Новости экономики за 18.02.2022

Новости Беларуси. Как Беларусь намерена продвигать продукцию своих предприятий на румынский рынок? Где самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС? Почему на въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ РУМЫНСКИЙ ПОРТ В КОНСТАНЦЕ Беларусь намерена задействовать румынский морской порт в Констанце для продвижения продукции белорусских предприятий на румынский рынок и экспорта в третьи страны. Констанца – это морские ворота Румынии. Там расположен второй по величине порт на Черном море. Там же протекает Дунай – самая длинная река на территории ЕС. Связан порт и с железной дорогой. Напомним, Беларусь выбрала стратегию переориентации товарных потоков в порты дружественных государств.