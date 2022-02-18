Котировки менялись трижды за сутки. Из-за отношений России и Украины дорожают пшеница и кукуруза

Кризис между Украиной и Россией, двумя крупнейшими в мире производителями пшеницы и кукурузы, привел к резкому скачку цен на эти товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волатильность сельхозпродукции очевидно меньше, чем у той же нефти, например.

Однако на этой неделе зерновые рынки буквально взбудоражены и жесткими заявлениями политиков, и слухами о морской блокаде в случае вооруженной эскалации. Биржевые котировки менялись трижды менее чем за 24 часа. Пшеница и кукуруза соответственно на 22 % и 18 % выше ценовых уровней, зафиксированных в аналогичный период 2021 года. Те, кто занимается торговлей сырьем, вынуждены учитывать развитие ситуации по наихудшему сценарию.