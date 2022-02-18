Простоять можно до пяти дней. На въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков

От медленной работы литовских таможенных служб страдают не только водители фур, но и европейские потребители и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни белорусско-литовская граница практически остановилась, литовцы оформляют машины еще медленнее, чем обычно. Такой подход литовской таможни дальнобойщики не понимают.

Ведь в очереди на въезде в ЕС находятся в том числе польские, литовские фуры, а белорусские и российские перевозчики везут грузы, которые ждут европейские компании. На въезде в Литву из Беларуси появилась даже платная очередь для грузовиков. Специальные пропуска дают право на первоочередное пересечение границы. Однако из первоочередников тоже сформировалась очередь. И простоять в ней можно до пяти дней.