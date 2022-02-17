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​​Уникальный голубой бриллиант хотят продать в США за 48 млн долларов

17 февраля 2022 19:37
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Новости США. На аукционе в США выставлен на продажу редкий бриллиант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, он уникален во всем – голубой цвет, идеальная форма, и он безупречен внутри.  

​​Уникальный голубой бриллиант хотят продать в США за 48 млн долларов-1

Всю эту невероятную красоту намерены продать всего за 48 миллионов долларов. Это самая высокая цена для голубого бриллианта, когда-либо выставленного на аукцион. Прагматичные продавцы говорят, что это из-за размера и веса более 15 карат.  

# Аукционы # Фотофакт

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