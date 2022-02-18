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Самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС зафиксирован в Беларуси

18 февраля 2022 19:43
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Новости Беларуси. Безработица в Евразийском экономическом союзе к концу 2021 года сократилась втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси. По данным Департамента статистики ЕЭК, официальных безработных в службах занятости ЕАЭС миллион человек или 1 % от численности всех работников.  

Самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС зафиксирован в Беларуси-1

В 2020 году это были 3 %. В Беларуси к концу прошлого года зарегистрированы 5 000 безработных или 0,1 % от всех трудящихся. По данным Министерства труда и соцзащиты, в начале февраля наниматели Беларуси заявили о 95 тысячах свободных рабочих мест, из них около 6 000 предусматривают жилье для работников.  

Больше новостей экономики за 18 февраля читайте здесь.  

# Безработица # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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