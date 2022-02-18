Самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС зафиксирован в Беларуси

Новости Беларуси. Безработица в Евразийском экономическом союзе к концу 2021 года сократилась втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси. По данным Департамента статистики ЕЭК, официальных безработных в службах занятости ЕАЭС миллион человек или 1 % от численности всех работников.

В 2020 году это были 3 %. В Беларуси к концу прошлого года зарегистрированы 5 000 безработных или 0,1 % от всех трудящихся. По данным Министерства труда и соцзащиты, в начале февраля наниматели Беларуси заявили о 95 тысячах свободных рабочих мест, из них около 6 000 предусматривают жилье для работников.