Форум Government. Business. Citizens – regions в Гомеле. Посмотрите, как повышают IT-грамотность в регионах

Новости Беларуси. От ID-карт до внедрения концепции «умный город». Гомель принял первый региональный форум GBCregions, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель диалоговой площадки – повышение IT-грамотности белорусского общества, а также реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Форум собрал около 200 участников, среди которых – представители госсектора, банков, бизнеса и учреждений образования.

Татьяна Туромша, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:

Идея провести цифровой форум в регионе появилась после проведения форума GBCregions в городе Минске, в апреле этого года. Ведь наши регионы ни в коем случае не должны отставать от столицы, ведь по многим параметрам они даже впереди. И Гомель не случайно выбран первой площадкой, потому что здесь реализовано большое количество проектов, о которых можно и нужно рассказать.

Среди стратегических направлений применения новых технологий – сельское хозяйство. Точное земледелие – один из актуальных трендов, который уже взяли на вооружение белорусские производители сельхозтехники.

Первая партия зерноуборочных комбайнов, оборудованных соответствующими системами, уже отгружены потребителю.

Виктор Пинчук, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомсельмаш»:

Наша компания работает в этом направлении сравнительно недавно, но мы достигли очень больших результатов. В частности, те комбайны (2124), которые были поставлены в Минскую область, были оснащены системами точного земледелия и автовождения. В этом году мы планируем установку аналогичной системы на наш комбайн КВК-8060, который при уборке урожая будет мониторить сразу семь параметров убираемой массы, что позволит тоже составлять карту почв и в дальнейшем принимать решения по экономии ресурсов.

Форум проходит при поддержке оперативно-аналитического центра при Президенте.