Более 21 тысячи белорусов воспользовались возможностью накопительной пенсии

На дополнительную пенсию копят уже более 21 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По статистике, женщины – наиболее активные участники программы. На них приходится более 70 % заключенных договоров страхования.

Напомним, новая система накопления дополнительной пенсии предполагает, что в ней участвует не только работник, но и наниматель. Сотрудник самостоятельно выбирает размер отчислений – от 1 % до 10 % от зарплаты, а работодатель добавляет к ним еще от 1 % до 3 %. Также участник программы выбирает, в течение какого срока он хочет получать «вторую пенсию» – 5 или 10 лет.