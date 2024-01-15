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Более 21 тысячи белорусов воспользовались возможностью накопительной пенсии

15 января 2024 16:41
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На дополнительную пенсию копят уже более 21 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По статистике, женщины – наиболее активные участники программы. На них приходится более 70 % заключенных договоров страхования.

Более 21 тысячи белорусов воспользовались возможностью накопительной пенсии-1

Напомним, новая система накопления дополнительной пенсии предполагает, что в ней участвует не только работник, но и наниматель. Сотрудник самостоятельно выбирает размер отчислений – от 1 % до 10 % от зарплаты, а работодатель добавляет к ним еще от 1 % до 3 %. Также участник программы выбирает, в течение какого срока он хочет получать «вторую пенсию» – 5 или 10 лет.

Больше новостей экономики за 15 января читайте здесь.

# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская

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